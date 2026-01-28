¡Despertó la bestia! Adriano LANZA AMENAZA tras sensible agresión a su mamá en Brasil

El ex jugador brasileño Adriano, se hizo tendencia en las últimas horas al lanzar una delicada advertencia a quien se atrevió a dañar a su madre con lo que además le quitó una importante cantidad de dinero, orillando al ex jugador a romper la calma y sacar toda su furia.

Fue en recientes horas cuando Adriano, el ex del Inter de Milan denunció que su mamá había sido víctima de una estafa en Brasil en la que un sujeto se hizo pasar por el propio jugador en un método de estafa que es muy común, pero que las personas mayores siguen siendo las principales víctimas al caer en el miedo y desesperación.

Te podría interesar: El jugador de Brasil que intenta fichar el América y que podría caerse

Mãe de Adriano é vítima de golpe, e Imperador manda recado: 'Vou atrás'.



"Minha mãe depositou R$ 15 mil e pouco. É melhor você devolver, cara. Vou atrás de tu que nem um car****. Quem tá falando é o Adriano. Vou te dar 24 horas."



🗞️ @UOL

🎥 Reprodução pic.twitter.com/tKnsV8OrvK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 26, 2026

En este caso, el sujeto argumentó que cambió de teléfono, pero que necesitaba urgentemente dinero por lo que le envió a la brevedad 15 mil reales que es la moneda de Brasil, lo que cual en pesos mexicanos es una cantidad que casi llega a los 50 mil pesos.

Además de haber perdido ese dinero, el impacto emocional y la salud son temas que han afectado a la madre de Adriano con ese delito, por lo que el jugador ha explotado amenazando a quien haya sido.

La amenaza de Adriano hacia el criminal que estafó a su madre

Claramente en un tono nada amistoso, Adriano lanzó la amenaza al agresor e interpretanto sus palabras, está dispuesto a todo si el criminal aparece.

"Estoy aquí para avisar de algo muy serio: mi madre acaba de depositar 15 mil y pico de reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí... Con madres, abuelas y familia no se juega. Si no lo devuelves (el dinero), ya verás si no descubro quién eres, vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas. A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio", acotó Adriano en su mensaje lanzado en redes sociales.