CONFIRMADO: Un GRANDE quiere robarle al América el fichaje de Raphael Veiga

Los rumores alrededor del Club América siguen creciendo. De cara a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la llegada de Raphael Veiga al cuadro de Coapa no es un hecho. El mediocampista de Palmeiras tiene un registro de 379 partidos disputados con la escuadra de Brasil, compromisos en los que tiene 108 goles y 54 asistencias en un equipo en el que pudo ganar varios campeonatos.

A pesar de que diversos medios colocan al centrocampista de 30 años de edad en las filas del conjunto azulcrema, el fichaje no se ha cerrado. Con el tiempo encima, el América tiene hasta el 9 de febrero para cerrar registros en la presente campaña.

De acuerdo a diversos reportes y ante el futuro incierto de Raphael Veiga, hay un nuevo equipo interesado en los servicios del mediocampista del Palemiras. Sin una oferta formal desde México, el jugador no duda en venir a la Liga BBVA MX para vincularse con el cuadro de Coapa, no obstante a pesar de las conversaciones, no se ha llegado a un acuerdo sobre el salario y duración del contrato, pues se maneja que Veiga llegaría al América a préstamo con opción de compra.

El otro equipo que busca a Raphael Veiga

Ahora, alternando la titularidad con otro delantero, el desempeño actual de Raphael Veiga se turna entre partidos en los que va a la banca. Con 30 años de edad, el centrocampista ve de buena forma dar un salto en su carrera y en los últimos días, el Gremio habría mostrado interés en el jugador. A pesar del acercamiento del conjunto de Porto Alegre, el futbolista tiene la intención de continuar su carrera en el extranjero, motivo por el que el Club América va ganando en la competencia por llevarse a Veiga.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por André Jardine se ubica en el lugar 15 de la tabla general, esto tras un registro de dos empates y una derrota. Durante el inicio del certamen, el América no ha podido marcar gol y para la Fecha 4, reciben a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro a disputarse el 31 de enero a las 16:00 horas.

