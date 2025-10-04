AEL Limassol 1-1 Anorthosis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre

Este sábado 4 de octubre, el AEL Limassol de Guillermo Ochoa se mide ante Anorthosis Famagusta en la jornada 6 de la Primera División de Chipre. El encuentro se disputará en el Alphamega Stadium y arrancará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El arquero mexicano, quien llegó este verano al futbol chipriota, vive un momento crucial en su nueva etapa europea. AEL Limassol ha tenido un arranque irregular en la temporada, sumando apenas 4 puntos en cinco partidos, y necesita urgentemente una victoria para escalar posiciones en la tabla.

Memo Ochoa ha sido titular en todos los encuentros desde su llegada, destacando por sus reflejos y liderazgo en el arco. Aunque el equipo ha recibido goles en cada partido, el técnico Hugo Martins confía en que la experiencia del mexicano será clave para consolidar la defensa. “Memo nos da orden y confianza. Este partido puede marcar el rumbo del torneo para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

Anorthosis, por su parte, llega con mejor ritmo y se ubica en la parte alta de la clasificación. El equipo visitante buscará aprovechar la presión sobre AEL y sumar puntos que lo mantengan en la pelea por el liderato.

Para Memo Ochoa, este duelo representa más que tres puntos: es una oportunidad para reafirmar su vigencia en Europa y demostrar que aún tiene mucho que aportar. La afición chipriota ha respondido con entusiasmo a su llegada, y este sábado será clave para consolidar ese vínculo.

