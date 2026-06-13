Fernando Campos

Así termina el Grupo B, tras los partidos de HOY sábado 13 de junio de la primera jornada del Mundial 2026™
El arranque del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha desafiado cualquier lógica de apuestas y pronósticos
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Redactor
El arranque del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha desafiado cualquier lógica de apuestas y pronósticos
Este sábado 13 de junio, la cartelera nocturno de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta reservado para el debut de dos escuadras que prometen dinamismo
Las emociones del Grupo B se encienden con un choque inédito en Copas Mundiales de la FIFA: la selección de Qatar se enfrenta a su similar de Suiza
Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) firmó una auténtica obra de arte en la alta montaña para adjudicarse la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
El Elche CF de España oficializó la contratación del director técnico argentino Martín Anselmi para la temporada 2026-2027 de LaLiga
Este sábado 13 de junio, la imponente cancha del New York New Jersey Stadium se vestirá de gala para albergar uno de los duelos más atractivos del arranque del torneo
Cuatro encuentros tendrá esta jornada de sábado 13 de junio de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a lo largo del día
La victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó tres puntos vitales en la bolsa
Tras derrotar 2-1 a Chequia, el director técnico de la Selección de Corea del Sur, Myung-Bo Hong, compareció ante los medios de comunicación
Luego del vibrante debut de la Selección Mexicana, la actividad del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca de manera oficial este día