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Fútbol

Fernando Campos

Redactor

Economista de profesión, periodista de corazón, 26 años cubriendo deportes en digital, teniendo el orgullo de cubrir 7 Juegos Olímpicos y 7 Copas Mundiales de la FIFA en Azteca Deportes. Especialista en Futbol Internacional, Automovilismo, NFL, NBA y Otros Deportes.
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Fernando Campos