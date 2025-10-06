La afición de Chivas pide este nombre en la lista de goleo histórico; Omar “N” ya no existe para ellos

El entorno nacional allegado al futbol mexicano se durmió con una noticia que de primera instancia causó un sentido de confusión. Y es que se reportaba a altas horas de la noche que el máximo goleador del Guadalajara había sido procesado y detenido por abuso agravado en contra de una menor de edad. Por ello, la afición de las Chivas reaccionó de inmediato y ya pusieron un nombre en la mesa para borrar todo recuerdo que haya de Omar “N”.

¿Quién será el nuevo máximo goleador de las Chivas?

Ante los primeros reportes que confirmaban la versión de culpabilidad de parte de Omar “N”, muchos aficionados se unieron a una petición que comienza a ser general entre los seguidores del equipo. Y es que ante las repercusiones negativas que se avecinan contra el nacido en Los Mochis, ponen a Alicia Cervantes como la nueva y única máxima goleadora de la institución.

Omar “N” consiguió ser el máximo goleador de los rojiblancos cuando marcó 160 goles en toda su carrera con las Chivas. Esto cuando superó a Salvador Reyes, quien se quedó en 154. Por ello, en la rama femenil, Alicia cuenta ya con 149 goles con el equipo tapatío. En ese sentido, muchos dicen que ella es la máxima y única goleadora de la institución.

¿De qué acusan a Omar “N” exjugador de la Chivas?

El caso del hombre de 45 años está siendo un escándalo a nivel nacional. Y es que se le hizo una denuncia formal y ya fue imputado por el cargo de abuso sexual infantil agravado. Esto habría iniciado desde el 2019, situación que corroboraron para denunciar. Se indica que tienen todas las pruebas pertinentes y en estos momentos el exdelantero de la Selección Mexicana ya fue privado de su libertad.

