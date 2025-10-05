Estos futbolistas mexicanos han terminado en la cárcel

Muchos de los aficionados del futbol nacional están realmente consternados con la noticia que circuló desde la noche del sábado 04 de octubre; sin embargo, no es la primera vez que algo así sucede. Por ello, este es el listado de futbolistas mexicanos que terminaron en la cárcel por alguna u otra razón.

¿Qué futbolistas mexicanos terminaron en la cárcel?

Aunque muchos preferirían que sus ídolos en la cancha no estuvieran involucrados en este tipo de circunstancias, hay varios nombres que probablemente desconocías. Algunos no pisaron la cárcel como tal, pero sí estuvieron bajo el escrutinio de la ley por faltas menores o graves.

Gonzalo Farfán

El exjugador del América fue detenido en la Ciudad de México en 1997 por conducir bajo los efectos del alcohol. Así atropelló a tres personas, donde dos fallecieron. Aunque fue detenido, meses después salió bajo fianza.

Jesús Arellano

El famoso Cabrito fue detenido por la ley en 2017, esto cuando su sobrina indicó que abusó sexualmente de ella. Sin embargo, el juez decidió que la denuncia no procedía y fue declarado inocente.

Christian Bermúdez

El ídolo del Atlante fue recluido por incumplimiento de pensión alimenticia. En 2016 estuvo detenido 14 días; sin embargo, pagó una parte de la deuda y tras un acuerdo, fue puesto en libertad.

Oswaldo Sánchez

El arquero de la Selección Mexicana escandalizó un hotel de Estados Unidos en 2008. Esto le hizo acreedor a una multa de 1000 dólares y tras pagar la deuda, fue soltado por las autoridades de Chicago.

Óscar Pérez

Otro arquero mundialista terminó amparándose cuando lo detuvieron en un alcoholímetro en el 2015. Sí lo detuvieron, pero también le soltaron sin ningún tipo de complicaciones por el amparo que sacó.

Joao Maleck

Una promesa de la delantera mexicana acabó con la vida de dos personas tras un accidente automovilístico. Estuvo en la cárcel 3 años y después volvió al futbol mexicano en la segunda división.

Alejandro Molina

Este es otro de los futbolistas mexicanos que terminaron en la cárcel, esto porque golpearon (junto con Luis Gorocito, que es uruguayo) a un sujeto en una riña fuera de un bar. El hombre agredido falleció 3 meses después por la lesiones provocadas.

Aurelio Rivera

El jugador, que militaba en el Puebla en 1996, atropelló a dos ciclistas que murieron. Esto generó que le dieran una sentencia de seis años. Sin embargo, salió antes por buena conducta y retomó su vida profesional con La Franja.

Omar Ortíz

Sin lugar a duda este fue el caso más sonado, pues se le aprisionó por cargos de secuestro, pues pertenecía a un grupo de personas que se dedicaban a eso. Hoy sigue en la cárcel, después de entrar allí desde el 2012.

Ramón Ramírez

En este caso, el exdelantero de la Selección Nacional causó un accidente de auto por manejar en exceso de velocidad. Esto provocó que murieran cuatro personas. Aunque estuvo preso unos meses en 2001, salió bajo fianza.

¿Omar Bravo será uno más de los futbolistas mexicanos que terminaron en la cárcel?