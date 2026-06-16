¡INVASIÓN COLOMBIANA EN EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA! La fiesta que pintó de amarillo la CDMX
Miles de aficionados colombianos se reunieron en el Ángel de la Independencia para vivir una auténtica fiesta futbolera. Cantos, banderas y una marea amarilla se apoderaron de uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.
¡La pasión cafetera se hizo sentir en el corazón de la Ciudad de México!
La afición de Colombia protagonizó una espectacular celebración en el Ángel de la Independencia, donde miles de seguidores se reunieron para apoyar a su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026.