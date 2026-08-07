Afición de Cruz Azul comienza a cansarse de este jugador

La Máquina celeste de Cruz Azul fue uno de los clubes mexicanos que inició de buena forma la Leagues Cup 2026. Consiguieron el triunfo ante Philadelphia Union por la mínima y ya se preparan para el siguiente compromiso. Sin embargo, la afición no quedó muy contenta con la participación de algunos elementos, donde se fueron con todo contra Gabriel Fernández. Esto se dice en redes.

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¿Por qué la afición de Cruz Azul no está contenta con Gabriel Fernández?

El debut de los celestes fue positivo y se logró una sufrida victoria con gol de José Paradela, sin embargo la afición no perdonó a los atacantes. En específico los comentarios negativos se fueron en contra del Toro Fernández, al que tacharon de contar con una mala actitud y evidente falta de beneficio en pro de los goles.

Por eso no se olvida que hubo serias complicaciones para llegar a un arreglo con la directiva y ahorita se indica que el vínculo con la institución es hasta final de año, por lo que existiría otra serie de negociaciones. En ese sentido, la afición reaccionó bastante enfadada con la participación del ariete uruguayo.

Aunque los reclamos no fueron solamente en contra del Toro, pues en general se indicó que el equipo no dio su mejor versión. Incluso ciertos aficionados fueron realistas y dijeron que les perdonaron un penal y también arremetieron contra Nicolás Ibáñez. De cierto modo, existe una preocupación con los elementos que están en la delantera, zona donde supuestamente no se buscan refuerzos.

¿Cuándo juega Cruz Azul la fecha 2 de la Leagues Cup?

En un torneo ráfaga como lo es la Leagues Cup, no hay tiempo de lamentos, pues el siguiente juego está ya esperando. En ese sentido, Cruz Azul busca encaminarse a una clasificación a la siguiente ronda con un triunfo directo que los instale en una posición ideal con miras en los cuartos de final. Su segundo compromiso será contra el New York City FC el próximo domingo 9 de agosto.