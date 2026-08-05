¡Sin quejarse! Almeyda le manda mensajes a críticos de la Leagues Cup
El técnico de los Rayados aseguró que se encuentra entusiasmado por participar por primera vez en esta competición que mide a los equipos mexicanos vs la MLS
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