Afición de Cruz Azul EXPLOTA contra Kevin Mier y le recuerda error vs América: “Siempre ayudando a rivales en semifinales”

La afición de Cruz Azul demostró una vez más su enojo hacia el portero Kevin Mier tras el grave error que tuvo en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Chivas, incluso, le recordaron errores pasados que incluso le han costado eliminaciones de Liguilla a la Máquina Celeste.

A través de la red social X, la afición de Cruz Azul lanzó comentarios negativos en contra del portero colombiano que además se está jugando su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso, algunos ironizaron en que siempre ayuda a los equipos rivales.

"Y Kevin Mier siempre ayudando a equipos rivales en semifinales", "Confío en Cruz Azul, pero no confío en Kevin Mier", "¿En dónde está Gudiño? ¿Por qué sigue jugando Kevin Mier? No hay explicación lógica", "Qué estafa es Kevin Mier, en los partidos importantes siempre se equivoca", "Ningún hombre me había lastimado tanto, hasta hoy que Kevin Mier se equivocó en semis vs chivas de la misma manera que en semis vs América", "Cruz Azul no va a ganar un título mientras tenga a Kevin Mier", "¡Se acabó Kevin Mier! Siempre lo mismo, si juega la vuelta ya es responsabilidad de Huiqui; él decide que otra vez nuestra portería esté en riesgo"; fueron algunos comentarios que fueron la clara muestra del enojo de los aficionados celestes.

Este gol le costó a Cruz Azul el primer gol de la noche y arrancar perdiendo contra Chivas en el Estadio Banorte.

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Los errores de Kevin Mier en partidos importantes de Cruz Azul

A lo largo de su carrera en Cruz Azul, Kevin Mier ha cometido errores que le han costado puntos e incluso hasta eliminaciones de Liguilla al Cruz Azul, a continuación, las más destacadas: