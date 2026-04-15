El grito ofensivo que lanza afición de Cruz azul contra Larcamón tras eliminación en Concachampions

Este martes 14 de abril del 2026, el conjunto de Cruz Azul fue eliminado de la Concachampions 2026 y la afición presente en el Estadio Cuauhtémoc explotó contra el entrenador Nicolás Larcamón.

En los minutos finales del encuentro, la afición de la Máquina mostró su enojo con Nicolás Larcamón pues un gran sector del Estadio empezó a cantar "Fuera, fuera, fuera Larcamón".

“Fuera, Fuera Larcamón” Así reacción la afición celeste después de la eliminación de Cruz Azul en Concachampions. pic.twitter.com/zkwGeeLSym — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) April 15, 2026

El equipo Celeste registra 7 juegos sin poder ganar, por lo que ha provocado que la afición muestre su molestia más tener una eliminación más al mando de Larcamón.

Así fue la eliminación de Cruz Azul ante el LAFC

El conjunto del LAFC logró tomar una ventaja clara en el juego de ida al conseguir ganar 3-0 y en la vuelta logró asegurar avanzar a las Semifinales al empatar 1-1 para ganar en el global 4-1.

En el juego de ida, Gabriel Fernández inició con la ilusión celeste con un gol desde la vía del penalti al minuto 18 del primer tiempo, la escuadra de La Máquina se fue al descanso con la ventaja en el marcador, pero eb el segundo tiempo le faltó efectividad al equipo y Hugo Lloris fue factor tapando varios disparos de los locales.

Durante el tiempo agregado a los 90 minutos de juego, Gonzalo Piovi se fue expulsado. Al 90' el cuadro de California puso el empate 1-1 por conducto de Denis Bouanga con un penalti que no pudo detener Kevin Mier.

Termina el encuentro y nuestra participación en @TheChampions. pic.twitter.com/E5js3g2Qex — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 15, 2026

Tras quedar eliminado, la Concachampions tendrá un nuevo campeón al quedar fuera el equipo que era el vigente campeón. El equipo celeste trendrá que centrarse en la Liga BBVA MX y apostar por el Torneo Clausura 2026, donde van a recibir a los Xolos de Tijuana en la Jornada 15 del campeonato.