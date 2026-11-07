Afición de Cruz Azul, harta de Joel Huiqui; exigen más minutos para este “borrado” del plantel

Cruz Azul sumó su cuarta victoria de manera consecutiva en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de cumplir con los pronósticos y derrotar a León por 2-1, en duelo correspondiente a la Jornada 14 que trajo consigo las anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela.

Este resultado ayudó a que Cruz Azul escalara a la tercera posición de la tabla general del Apertura 2026 con un total de 29 unidades, mismas que tienen América y Chivas pero con una diferencia de goles inferior. Pese a ello, existe una situación que Joel Huiqui tiene que lidiar luego de las críticas que ha recibido de los fans.

¿Qué jugador tiene borrado Joel Huiqui en Cruz Azul?

Con apenas 405 minutos distribuidos a lo largo de todo el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Christian Eberé es el jugador número 17 dentro de la lista de futbolistas que más minutos han disputado con Cruz Azul, lo cual habla del poco impacto que ha tenido para Joel Huiqui.

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Un punto a mencionar es que, de esta cantidad de tiempo, solamente 144 minutos se reflejaron en los últimos diez partidos. En esencia, Eberé pasó a ser uno de los cambios principales de Cruz Azul a ni siquiera ser considerado por Huiqui, tal y como ocurrió en el último duelo ante León.

Esta situación ha hecho que un sector de la afición comience a criticar al entrenador mexicano, pues consideran que Christian tiene más por demostrar en el campo, sobre todo, por la excelente Liguilla pasada que tuvo en donde concretó tres goles y formó parte de la final contra Pumas.

¿Cuáles son los números totales de Christian Eberé en Cruz Azul?

Cristian Eberé está a punto de cumplir un año en la institución luego de haber llegado a inicios de este 2026 proveniente del futbol de Uruguay. En esta cantidad de tiempo el nigeriano no solo ya fue campeón, sino que también acumula siete anotaciones y un pase a gol en 30 duelos disputados.