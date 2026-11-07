3 cosas que DEBES SABER del GTA VI a DÍAS para su lanzamiento en México

Comienza la cuenta regresiva para el que es, sin duda, uno de los momentos más esperados por la industria de los videojuegos a lo largo de su historia. Por tal motivo, no está de más conocer absolutamente todos los detalles detrás del lanzamiento del Grand Theft Auto GTA VI.

Será a mediados de este mes cuando los amantes de los videojuegos finalmente disfruten del título más esperado de todos los tiempos, el cual, dicho sea de paso, podría ser el último de esta saga de Rockstar Games. ¿Quieres conocer todo respecto al GTA VI? Entonces quédate con nosotros.

3 cosas que debes saber antes del lanzamiento del GTA VI

Fecha oficial de lanzamiento en México: Así como ocurre en Estados Unidos y otras partes del mundo, el GTA VI saldrá oficialmente al mercado el próximo 19 de noviembre. Ten en cuenta que dicho título estará disponible para la Xbox Series X|S y la PlayStation 5 por un precio de 79.99 dólares en su versión estándar.

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Mayor nivel de realismo: A diferencia de lo que ocurrió en las últimas ediciones del Grand Theft Auto, el GTA VI, de acuerdo con Rockstar, contará con un mayor nivel de realismo en donde el sistema policial estará más cerca de cada uno de los delincuentes, hecho que hará de este título uno más entretenido.

contará con un mayor nivel de realismo en donde el sistema policial estará más cerca de cada uno de los delincuentes, hecho que hará de este título uno más entretenido. Mapa de Vice City: El juego transcurrirá en Vice City y el estado Leonida, mismo que es ficticio. Un punto a considerar es que el mapa es cercanamente el doble en cuanto a extensión que el GTA V, lo cual habla de la apuesta que significa este título para Rockstar Games y compañía.

¿Cuál fue el costo de producción del GTA VI?

Hasta el momento no se han confirmado detalles oficiales respecto al dinero en cuanto a costo de producción tuvo el GTA VI. Dicho esto, estimaciones extraoficiales señalan que el Grand Theft Auto habría costado entre 1,000 y 2,000 millones de dólares a Rockstar Games.