Chivas supera al América y ahora es el máximo FAVORITO al TÍTULO; este dato lo demuestra

Las Chivas del Guadalajara concretaron una victoria más en casa el fin de semana pasado luego de triunfar sobre el Atlante por 4-2. En contraparte, su rival histórico, el Club América, no salió del empate luego de igualar frente a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Banorte por 2-2.

Gracias a estos resultados es que Chivas igualó las 29 unidades que América registra en este torneo, aunque hasta el momento las Águilas se mantienen en primer lugar gracias a sus goles a favor. Sin embargo, esto no quita que el Guadalajara sea, de acuerdo con números, el favorito al título del Apertura 2026.

¿Por qué Chivas es favorito sobre el América para ser campeón del Apertura 2026?

De acuerdo con información de Statiskicks, portal especializado en números relacionados al futbol mexicano, Chivas es el equipo que más probabilidades tiene de ser campeón del torneo Apertura 2026 después de 15 fechas disputadas y a falta de unas semanas para el inicio de la Liguilla.

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La fuente coloca al Rebaño Sagrado con un 26.4 por ciento de posibilidades de quedar campeón del futbol mexicano por 21 por ciento para el América. En su análisis, la cuenta de X establece que dicha situación deriva del regreso de Omar Govea y Luis Romo, quienes se perdieron los últimos juegos por lesiones y suspensiones.

Cabe mencionar que estos números toman una importancia aún mayor toda vez que la fuente acertó al último campeón de la Liga BBVA MX Cruz Azul. De hecho, los cementeros son el tercer lugar con más probabilidades del título con 19.7 por ciento, mientras que Toluca se quedó con el 18 por ciento.

¿Contra qué equipos cierran el torneo regular América y Chivas?

El actual líder del futbol mexicano tendrá un complicado cierre de torneo dado que tendrá que visitar a los Pumas de la UNAL y los Tigres de la UANL. Las Chivas, por su parte, le harán los honores a León para, finalmente, cerrar el torneo regular en casa enfrentando a Cruz Azul.