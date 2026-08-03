La afición de este GIGANTE de Argentina pide a Matías Almeyda en medio de la crisis

Acaba de llegar y ya se lo quieren llevar... Matías Almeyda es uno de los nombres con los que sueñan los aficionados de River Plate para salir de la crisis en la que esta sumergido el cuadro millonario. La derrota frente a Rosario Central por la mínima diferencia significó el cuarto descalabro al hilo y ni siquiera los refuerzos como Ángel Correa o Nicolás Otemendi (ambos campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022) han sabido enderecer el buque rojiblanco.

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En un vídeo de TyC Sports, un hincha de River Plate pide a gritos el regreso del 'Pelado' al banquillo tras salir con mucha bronca después de una nueva derrota en el torneo local. La problemática no solo está dentro del campo de juego, se habla de una ruptura entra directiva y futbolistas, por si fuera poco, Coudet no ha podido encontrar el rumbo ni en el torneo local, está eliminado de la Copa Argentina y está en fases eliminatorias de la Copa Sudamericana, algo impensable para un club que nos tenía acostumbrados a pelear por la Copa Libertadores de América.

Formado en las básicas de River Plate

El multicampeón con las Chivas del Guadalajara salió de las inferiores del cuadro bonairense en 1992 y jugó un total de 68 partidos antes de firmar con el Sevilla en la temporada 1996. Más de 10 años después, el 'Pelado' regresó al club de sus amores para retirarse como futbolista profesional en la campaña 2010-2011.

Un año después, tomó las riendas de River Plate cuando estuvo en la Primera B Nacional en uno de los actos que más ha aplaudido la afición del equipo en uno de los momentos más sombríos de toda la historia del cuadro millonario. Cabe recordar que, Almeyda firmó hasta 2028 con Rayados de Monterrey con opción a uno más, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse de sus servicios tendrá que tocar la puerta de La Pandilla.