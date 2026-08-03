OFICIAL: Estos son los equipos mexicanos que llegan sin DT a la Leagues Cup

Está por comenzar la Leagues Cup 2026 y el Apertura 2026 ha traído movimientos en la parte interna de los banquillos mexicanos, desde salidas de jugadores importantes hasta bajas en la Dirección Técnica de equipos que siempre pelean puestos de liguilla en la Liga BBVA MX. Esto ha reflejado una necesidadpor parte de los clubes en poner a Directores Técnicos Interinos además de tratar de agilizar movimientos para llenar los espacios faltantes.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX llegan a la Leagues Cup sin DT?

El primer equipo en notificar sobre la salida de su Director Técnico fue el Club Tigres, la directiva anunció la salida de Guido Pizarro del banquillo felino por decisión de él mismo, posteriormente el domingo 2 agosto, FC Juárez anunció que la etapa de Pedro Caixinha como DT de Juárez había llegado a su fin.

¿Quién quedó como DT interino de Tigres?

inemdiatamente después de haberse hecho oficial la salida de Pizarro, Tigres anunció que Hernán Elizondo sería el encargado de llevar a Tigres durante la Leagues Cup, además de tener como apoyo a Carlos Turrubiates. Elizondo conoce muy bien las raíces del club ya que lleva toda su carrera como Director Técnico en las fuerzas básicas del club; por su parte, Carlos Turrubiates ya cuenta con experiencia como DT en primera división, fue Director Técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz y asistente del Club América.

¿Quién quedó como DT interino de FC Juárez?

Salvader Valero será el encargado de Dirigie al FC Juárez, está acompañado de Tomás Campos y Leandro Carrijo. Esta situación no es nueva para Salvador, durante el Apertura 2024 fue designado como DT interino durante tres partidos, ganó 2-1 al Querétaro, empató 1-1 ante Xolos y derrotó 1-0 a los Tuzos de Pachuca; estos fueron buenos resultados, por lo que no sorprendería que en esta segunda etapa la institución decida mantenerlo durante el resto del torneo si muestra resultados positivos durante la fase de grupos de la Leagues Cup.

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