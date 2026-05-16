¡ESPECTACULAR! La GIGANTE sorpresa que prepararía la afición del Rebaño para el Chivas vs Cruz Azul en el Estadio Jalisco

A unas cuantas horas del juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en las redes sociales habrían revelado la sorpresa que tiene la afición de Chivas para todo el equipo vs Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Diferentes cuentas que cubren información de las Chivas, han detallado que la directiva y la afición habrían llegado a un acuerdo para poder ingresar una bandera grande con los colores y el escudo del rebaño en el centro.

La afición se encuentra muy ilusionada por el recibimiento que tendría el equipo pues consideran que sería uno de los mejores que harían en los últimos años.

🚨❗️𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chivas autorizará a su afición el ingresar con la bandera gigante del Rebaño. Se viene uno de los mejores recibimientos de los aficionados en años. pic.twitter.com/7QbX3CPmu3 — ChivasXtra (@ChivasXtra_) May 16, 2026

Por el momento, el equipo no ha confirmado en sus redes sociales nada al respecto de que ese pueda ser el recibimiento para los jugadores pero la ilusión ha empezado a incrementarse pues los fans creen que los futbolistas se merecen el detalle para llegar a la final del Clausura 2026.

Lo que necesitan Chivas y Cruz Azul para avanzar a la final

Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado 16 de mayo del 2026 por su pase a la gran final del Clausura 2026. Los dos equipos se medirán en el Estadio Jalisco, buscando poder llevarse la victoria.

En el caso de Chivas, llega con una ventaja por la posición de la tabla. El equipo de Milito necesita de la victoria o del empate para poder avanzar a la gran final de la competición.

Mientras que en el caso de Cruz Azul, los Celestes necesitan de poder llevarse la victoria forzosamente para poder avanzar en el torneo.

Gracias por el gran recibimiento a todos los Azules en Guadalajara. Juntos por el pase a la Final. 💙🚂 pic.twitter.com/6iTpgeKX3B — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 16, 2026

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