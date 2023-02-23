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Fútbol

Un aficionado salta al campo y agrede al portero del Sevilla

En los minutos finales del partido PSV-Sevilla, que catapultó al equipo español octavos de la Europa League, el arquero del club andaluz fue agredido

Portero del Sevilla es agredido por un aficionado
Portero del Sevilla es agredido por un aficionado en partido de la Europa League.|PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Un espectador del partido PSV-Sevilla que el equipo español perdió 2-0 aunque pasó a los octavos de la Europa League por el 3-0 de ventaja que llevaba de la ida, saltó al césped del Philips Stadion en el tiempo añadido y agredió al portero sevillista Marko Dmitrovic, antes de ser reducido por la seguridad del estadio.

El incidente, que no acarreó mayores consecuencias para el guardameta serbio del Sevilla, se produjo en el minuto 92 del encuentro, aún con 1-0 en el marcador, cuando el joven espectador detenido saltó al campo y se fue hacia Dmitrovic, a quien llegó a dar un golpe que, en principio, no le causó ningún problema al portero sevillista, pues siguió jugando hasta el pitido final.

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El agresor fue reducido de inmediato por la seguridad del estadio del PSV Eindhoven y, tras pararse el partido, el árbitro italiano Daniel Orsato y jugadores de ambos equipos se acercaron al área sevillista para interesarse por el estado de Dmitrovic, quien indicó al colegiado que no tenía ningún problema, por lo que un minuto después se reanudó el choque.

Dimitrovic explica el inicidente

El portero serbio Marko Dmitrovic, explicó sobre el incidente que sintió que alguien le "empujó por detrás", aunque logró "agarrarlo y tirarlo al suelo", y afirmó que "estas cosas no pueden ocurrir" en un campo de fútbol.

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"Vino un aficionado y me empujó por detrás, seguro que era alguien que estaría borracho y con bronca por cómo iba el partido. Conseguí agarrarlo y tirarlo al suelo hasta que lo redujo la seguridad (del estadio). No entiendo cómo pasan este tipo de cosas, nunca es bonito ver esto en el fútbol y espero que este incidente sea bien castigado", declaró tras el encuentro el guardameta.

EFE

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