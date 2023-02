Roger Martínez admitió las diferencias con el América

La llegada de Roger Martínez al América, en el 2018, supuso un refuerzo importante y de efecto casi inmediato; sin embargo, con el paso de los torneos, ha perdido la titularidad, se ha alejado del protagonismo y ha recibido reproches de los seguidores azulcrema, situaciones que ya asimiló.

“He tenido altibajos, momentos buenos y lo tengo claro. Sé las condiciones que tengo, sé lo que puedo dar en los momentos difíciles que me gusta jugar. Creo que muchos se han dado cuenta de eso. Últimamente, no he tenido mucha continuidad, he tenido malentendidos con el club y con la afición, pero me gusta trabajar. Espero el momento de estar dentro de la cancha y demostrar”, dijo en conferencia.

Lejos de molestarse o apuntar contra el cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz, el colombiano ha optado por reconocer la labor de quienes sí han logrado consagrarse en el once inicial de las águilas.

“Si he tenido continuidad o no, es cuestión del equipo, los que juegan lo hacen bien y uno debe respetar eso. Uno debe trabajar y esperar la oportunidad para hacer las cosas bien y ayudar al equipo”, comentó.

Roger Martínez quiere ayudar al equipo



Independientemente de cuál sea su puesto o de los minutos que reciba por parte del ‘Tano’, el atacante aseguró que su única prioridad —mientras se mantenga en ‘El Nido— será colaborar para conseguir el decimocuarto título de Liga para la causa emplumada y repetir lo que alcanzó en su primer torneo con la escuadra de Coapa.

“Quiero salir campeón, es lo que pasa por mi cabeza, apoyar al grupo en lo que pueda. Siempre trato de apoyar en lo que pueda desde donde me toque y eso es lo único que me pasa por la cabeza ahora, salir campeón”, señaló.

Pese a que el América es tercero de la tabla y marcha invicto tras ocho jornadas, Roger no se fía y pide no subestimar al Atlas como próximo adversario en el Clausura 2023.

“Cada partido es diferente, éste va a ser bastante duro, en una cancha complicada y hay que pensar en nosotros, en el equipo que lo hace muy bien y ojalá que el fin de semana se nos den los tres puntos nuevamente”, sentenció.