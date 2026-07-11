🎙️⚽ ¡Los Aficionados Hablan! Lanzan sus Pronósticos para Inglaterra vs Noruega | Copa Mundial 2026
La afición ya eligió a su favorito. Antes del gran partido entre Inglaterra y Noruega, los seguidores compartieron sus predicciones y algunos resultados sorprendieron.
La emoción está al máximo y los aficionados ya tienen su veredicto.
Previo al esperado duelo entre Inglaterra y Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los seguidores de ambas selecciones compartieron sus pronósticos, marcadores y candidatos a figura del partido.