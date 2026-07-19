ÚLTIMA HORA: Aficionados explotan con MEMES tras el show del medio tiempo del Mundial 2026

Terminó el show del medio tiempo de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las redes sociales se llenaron de memes de todos los aficionados del futbol.

Un show que tuvo la participación de Madonna, Shakira junto a Burna Boy, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel director venezolano, PS22 Chorus junto a Coldplay y apariciones especiales de personajes de los Muppets.

Los memes sobre el show del medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un sector de aficionados demostraron su felicidad del show por tener a alguno de sus artistas favoritos.

los muppets tocando seven nation army y haciendo el remo vikingo fue por lejos la mejor parte del show de medio tiempo pic.twitter.com/SFQtCq3BJT — ᴍᴀɢᴀ 🦋 (@msmvillalba) July 19, 2026

Lo mejor del show de medio tiempo: pic.twitter.com/lmLX8lgOvD — Schiapparelismo 🇪🇸 (@Schiapparelli7) July 19, 2026

Estamos todos de acuerdo que fue lo mejor del show del medio tiempo de mundial cierto? Solo su voz su guitarra como en sus inicios bastan para deslumbrar, Justin Bieber siendo Justin Bieber icónico y perfecto 😭😭😭😭 pic.twitter.com/S5kEwLNYDY — ALE SIGALA ⚾🎼 (@AleSigala_) July 19, 2026

De igual forme, el conjunto de Querétaro se hizo presente en las redes tras la salida de Ronaldinho

Nuestro @10Ronaldinho feat @Madonna es todo lo que está bien en la final de la Copa del Mundo. 🔥 😎 🐓Querétaro tuvo representación de lujo. pic.twitter.com/PPEQLKmojm — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 19, 2026

Otro sector de aficionados aprovechó para hacer chistes de la gran cantidad de artistas que salieron en el show.

scaloni: donde está De Paul?*De Paul y Tini en el entretiempo* pic.twitter.com/g6uz8xvcQW — rodrigo (@rodrigoxtini) July 19, 2026

Para shows de medio tiempo la Liga Mx 🚬 pic.twitter.com/4Tsh9hIlpj — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) July 19, 2026

Viendo el show de medio tiempo pic.twitter.com/Z1j7XH7PvR — Thor (@thorhn2) July 19, 2026

Los muppets, bts, Ronaldinho, Ted Lasso, Madonna, Shakira, Justin Bieber El show de medio tiempo literal es este: pic.twitter.com/QYlIOvUqv0 — Barcelona Coyoacán (@MrFactoo) July 19, 2026

El show de medio tiempo literalmente: pic.twitter.com/N3QLzjM54G — dess ᡣ𐭩's satoru 🇬🇹 (@gojomywifey) July 19, 2026

Todavía este sigue siendo el mejor show de medio tiempo pic.twitter.com/txPmj8oP3X — HugoTuzo #El Original (@Hugo1tuzo) July 19, 2026

Por otra parte, hubo un sector de aficionados que no terminó muy contento con la presentación que vieron.

Que basura lo del show de medio tiempo — LemanRuss (@ssabbat87) July 19, 2026

Primer show de medio tiempo y ojalá sea el último https://t.co/XloWiNDF0Y — Isa (@alreadyover99) July 19, 2026