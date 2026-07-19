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ÚLTIMA HORA: Aficionados explotan con MEMES tras el show del medio tiempo del Mundial 2026

Ve los mejores MEMES del show del medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Show del medio tiempo Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Terminó el show del medio tiempo de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las redes sociales se llenaron de memes de todos los aficionados del futbol.

Un show que tuvo la participación de Madonna, Shakira junto a Burna Boy, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel director venezolano, PS22 Chorus junto a Coldplay y apariciones especiales de personajes de los Muppets.

Los memes sobre el show del medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un sector de aficionados demostraron su felicidad del show por tener a alguno de sus artistas favoritos.

De igual forme, el conjunto de Querétaro se hizo presente en las redes tras la salida de Ronaldinho

Otro sector de aficionados aprovechó para hacer chistes de la gran cantidad de artistas que salieron en el show.

Por otra parte, hubo un sector de aficionados que no terminó muy contento con la presentación que vieron.

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