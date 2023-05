Aficionados piden salida de Fidalgo tras expulsión contra Chivas

Uno de los factores para que el Club América quedara eliminado del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, fue la tarjeta roja de Álvaro Fidalgo.

El mediocampista vio la tarjeta roja en el juego de Vuelta entre el conjunto de Coapa y las Chivas. Al minuto 63 y con el marcador 1-1 en la cancha del Estadio Azteca, el ‘Rebaño Sagrado’ tuvo superioridad en el terreno de juego tras la entrada del jugador español sobre Fernando Beltrán.

Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro del encuentro, Victor Alfonso Caceres, tuvo que expulsar a Álvaro Fidalgo y a partir de la tarjeta roja, vinieron los goles de la remontada del equipo dirigido por Veljko Paunovic.

A pesar de asumir la culpa de la eliminación del América en la instancia de Semifinales, Álvaro Fidalgo ha sido duramente criticado mediante sus redes sociales.

Y es que en su cuenta de Instagram, hay una gran cantidad de fotos con comentarios haciendo burla al jugador y pidiendo que abandone la institución tras su error en el juego de Vuelta.

Resumen América 1-3 Chivas | Liga BBVA MX | Semifinal vuelta Clausura 2023

Te puede interesar: Los números de Fernando Ortíz como entrenador del América

El mensaje de Fidalgo tras la eliminación del América

Soy el responsable número uno de la eliminación, no se, no se porque, no se, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así. No entiendo, por más que le de vuelta no se porque, se dio y lo que digo ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es todo mía por más que me lo quieran quitar de la cabeza mis compañeros”, fueron las palabras de Fidalgo en zona mixta tras el compromiso.

Desde su llegada al Club América en 2021, es la primera tarjeta roja que recibe Álvaro Fidalgo en su paso por el equipo ‘Azulcrema’, situación que le va a costar trabajo superar

“No se como le voy hacer así que, llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegue, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron, siento que lo tire todo mie… No sé la verdad como se puede salir de aquí ahora mismo. La verdad, obviamente ahora veo todo mal, no creo que se pueda sacar nada de esto bueno. Las disculpas no sirven para nada después de un error así", agregó.

Te puede interesar: DT de Chivas asegura que no ha conseguido nada tras eliminar al América