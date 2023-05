DT de Chivas asegura que no ha conseguido nada tras eliminar al América

Luego de que Chivas eliminara al América en la instancia de Semifinales del Torneo Clausura 2023, el entrenador del ‘Rebaño Sagrado’, Veljko Paunivoc, está consciente de que el equipo aún no ha ganado nada, pues falta el partido más importante que es la Final, encuentro en el que se van a medir a Tigres.

“Tengo que felicitar al resto de jugadores, fue un rival muy duro, entre todos los equipos que participamos, mostramos qué es futbol. Tenemos una parte de la historia, fue muy emocionante”, dijo Paunovic en conferencia de prensa.

“No eran tácticas, era otra cosa. No era planteamiento, era corazón. Todavía no hemos hecho nada, nos falta dar el más grande, debemos ser humildes. No vamos a perder la humildad, el futbol se juega con corazón, cabeza y huevos, nosotros tenemos los tres requerimientos”, agregó.

Y es que el conjunto ‘Rojiblanco’ llegaba al juego de Vuelta en el Estadio Azteca abajo en el marcador. Tras el partido de Ida disputado en el Estadio Akron, las ‘Águilas’ sacaron la ventaja por marcador de 1-0 y en el Coloso de Santa Úrsula, las Chivas lograron remontar la serie con goles de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco.

En su primer torneo al mando del equipo de Guadalajara, Veljko Paunovic logró calificar a la Liguilla de forma directa al ubicarse en el tercer puesto de la Fase Regular.

Resumen América 1-3 Chivas | Liga BBVA MX | Semifinal vuelta Clausura 2023

Te puede interesar: Los números de Fernando Ortíz como entrenador del América

Fechas de la Final entre Chivas y Tigres

La Gran Final del Clausura 2023 ya tiene fechas definidas. Con horarios por confirmar, el juego de Ida se disputa el jueves 25 de mayo en el Estadio Universitario. Posteriormente, la Vuelta se disputa en la cancha del Club Deportivo Guadalajara el domingo 28 de mayo.

Te puede interesar: Estos serían los horarios para la Final de Chivas vs Tigres | Liga MX