Agente de Brian Rodríguez, con pasado y presente en Cruz Azul

El agente de Brian Rodríguez está en el ‘ojo del huracán’ por sus más recientes comentarios. Edgardo Lasalvia pertence al Equipo Talented Management Associates (TSM) una agencia de representación de futbolistas profesionales con sede en Montevideo, Uruguay y que también tiene como clientes a un viejo conocido de Cruz Azul y a un actual celeste.

Jonathan Rodríguez y Gabriel Fernández son talentos de equipo TSM; de hecho son dos de los futbolistas más valiosos de la agencia, al igual que el antes mencionado ‘Rayito’. Ahora, la agencia sudamericana vio como uno de sus delanteros fue mandado a la sub-21 de la Máquina Celeste y otra vez llamado al primer equipo tras la caída del fichaje de Luka Jovic.

Altibajos en la Liga MX

Con el desencuentro entre el agente de Brian Rodríguez y la directiva azulcrema, es una incógnita lo que sucederá con el ex jugador de Los Angeles Football Club en los próximos días. Por otro lado, en el caso de Gabriel Fernández, la luz se vio al final del tunel tras la no llegada del ariete serbio a La Noria.

Finalmente, el ‘Cabecita’ continúa su carrera en la Major League Soccer con los Portland Timbers tras un exitoso paso tanto por América como Cruz Azul y también probar suerte en Asia con el Al-Nassr en futbol de Saudi Arabia.