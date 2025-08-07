¡Problemas en América! Agente de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños

¿Relación rota? Fuertes problemas en América por el tema Brian Rodríguez. El extremo uruguayo ha estado en la rampa de salida desde hace unos días y más aún con la llegada de Allan Saint Maximin al Nido en los próximos días. Edgardo Lasalvia; representante del sudamericano alzó la voz y se fue duro contra Santiago Baños por ‘trabar’ la salida de su cliente al futbol de Qatar.

En charla con el programa uruguayo Minuto 1, Lasalvia no se guardó nada y reiteró que el acuerdo que llevo a la directiva azulcrema será benéfico para todos. “Voy a ser bien claro, que el presidente del América se deje de bobadas, ¿Cómo quieres que lo diga? Se piensa que es el rey del mundo, ya está, hay un acuerdo que va para atrás, para adelante, están los clubes trabajando.

Te puede interesar: Fue figura en Pumas, hoy vale 14 millones y le dieron una noticia que cambió su vida en Europa

Como sabrás yo guardo relación con el América porque soy muy frontal. No han sido muy claros, América y su presidente. Hay una especie de preacuerdo, todo eso se estaba viendo... Santiago Baños, el presidente, no ha sido muy claro“., comentó el representante de Rodríguez.

Acepta la oferta o se va libre

El tema con Rodríguez es que su vínculo vence en un año con las Águilas y de no cerrar ninguna venta en los próximos meses, el ‘Rayito’ se iría gratis al club que desee en junio 2026. Por ello, Lasalvia se dijo tranquilo ya que la decisión depende únicamente del América y sería recuperar la inversión o ver como el extremo charrúa parte sin dejar un peso de Coapa.

Además, Edgardo reiteró que la oferta del Al-Rayyan es por diez millones de dólares por tres años con opción a un año más. Cabe destacar que, el portal Transfermarkt menciona que el América pagó casi seis millones de euros al LAFC por el sudamericano en 2022, por lo que ‘ganarían’ aceptando la propuesta del futbol qatarí. Finalmente, el representante agregó que el Inter Miami también está interesado en su cliente.