Alineaciones confirmadas Al-Hazm vs Al-Nassr |Jornada 5, Liga Saudí

Este sábado 2 de septiembre de 2023, Cristiano Ronaldo regresa a la actividad en la Jornada cinco de la Liga de Arabia Saudita, con el partido de Al-Hazm vs Al-Nassr. El encuentro se disputará en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá.

El conjunto del Al-Hazm recibirá el poder ofensivo de CR7 y Sadio Mané. Los dirigidos por el DT De Sousa Gouveia llegan en la decimosexta posición con dos puntos, dos goles anotados y seis goles recibidos.

Por otra parte, el Al-Nassr llega en la sexta posición con seis puntos, diez goles a favor y cuatro en contra.Además de acumular dos partidos consecutivos ganando por goleada y con goles de Cristiano y Mané.

Gol de Salem Al-Dawsari | Al-Ittihad 3-4 Al-Hilal | Jornada 5 Liga Saudí

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Alineación Al-Hazm

Portero: Dahmen

Defensas: Azmi, Al-Dakhai, Viana y Otaibi

Mediocampistas: Al Shammari, Traoré, Alsayyali y Vina

Delanteros: Tozé y Badamosi

Alineación Al-Nassr

Portero: Al-Aqueedi

Defensas: Konan, Laporte, Al Fatil y Al Ghanam

Mediocampistas: Brozovic, Abdullah, Mané, Otavio y Ghareeb

Delanteros: Ronaldo

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