Jude Bellingham vuelve a demostrar su valía al Real Madrid

Nuevamente el futbolista inglés Jude Bellingham es la pieza clave para el triunfo del Real Madrid ante Getafe (2-1) con un gol al minuto 95 para marcar por cuarto partido consecutivo en un encuentro al que Kroos le cambió le cara.

El Real Madrid sufrió de pasar de una delantera de Vinícius y Benzema a vivir el hoy de un ataque Rodrygo y Joselu, una distancia tan grande que ante el Getafe salvó el oportunismo de Bellingham. Un día que ya auguraba un examen a un equipo merengue con pocos efectivos en ataque, que tuvo con Kroos el antídoto y una racha sin fin goleadora de un jugador que protagoniza un inicio para la historia marcando en sus cuatro primeros encuentros.

Todo comenzó mal para Real Madrid en el encuentro ya que Fran García hizo uno de esos errores que se convierten en losa y cambian el panorama. Su pase atrás, impreciso, lo vio Borja Mayoral para aprovechar que Alaba no llegaba, arrancar en velocidad, soltar dos amagos para superar a Kepa y marcar a placer. Era el minuto once y el planteamiento de Bordalás encontraba un premio inesperado de un jugador con el que no contaba y pone firma a los dos tantos azulones en cuatro jornadas.

Ni la presencia de Luka Modric en su primera titularidad de la temporada, dio brillantez al Real Madrid en la primera parte donde dominó la imprecisión.

La entrada de Toni Kroos le cambió la cara al Real Madrid

Fue hasta la segunda mitad con los cambios realizados por Carlo Ancelotti metiendo a la cancha al alemán Toni Kroos en lugar de Camavinga donde el Real Madrid fue mejorando.

En segundos, el Real Madrid había pisado más área rival que en todo el primer acto. Kroos jugando con la misma precisión en corto y en largo. Modric probó a David Soria y, tras el córner, Joselu mostró su especialidad. Mano de Djené, balón suelto y un delantero centro que sabe donde rascar goles para el 1-1.

Ya en tiempo de compensación, cuando todo parecía que el partido terminaría con igualada, apareció la joya inglesa Jude Bellingham para sentir de cerca la pasión del Bernabéu en los momentos mágicos de la remontada y marcar el 2-1 para la victoria merengue.