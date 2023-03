Al Ittihad lanza millonaria oferta por Lionel Messi

Tras su aparatosa salida del Barcelona, Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain para continuar su carrera profesional y con el equipo de la capital de Francia llegó a un acuerdo laboral hasta junio de 2023. De no renovar su contrato, el campeón del mundo en Qatar 2022 sería agente libre el próximo verano y habría distintos clubes interesados en el reciente ganador del Premio The Best.

Uno de los interesados es Al Ittihad, club de Arabia Saudita, que, de acuerdo a diversos reportes, ofrecería hasta 94 millones de dólares por temporada al actual jugador del Paris Saint-Germain para que continúe su carrera en la liga saudita junto a Crisitano Ronaldo.

Además de la oferta reportada por el club de Arabia Saudita, Lionel Messi tiene como opciones al Barcelona, club donde desempeñó la mayor parte de su carrera, o el Inter de Miami para continuar su carrera. A sus 35 años de edad, el campeón del mundo en Qatar 2022 ha confesado que quiere mantenerse compitiendo en el máximo nivel.

Distintos países preparan su candidatura para la Copa del Mundo que se realizará en el año 2030; uno de ellos es Arabia Saudita, nación que con la llegada de Cristiano Ronaldo, y una posible de Lionel Messi, busca acercar al pueblo saudita al balompié con el objetivo de elevar el nivel de popularidad del deporte.

Además de los refuerzos con estrellas del futbol mundial como Cristiano Ronaldo, Arabia Saudita ha albergado distintos compromisos, a nivel de clubes; entre ellos, duelos de Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid, compromisos de torneos del futbol italiano entre clubes históricos como Milán e Inter.