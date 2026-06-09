Al Malki: de alejarse de las canchas tras sufrir DOLOROSA lesión a representar a Arabia Saudita en el Mundial

Existen suficientes testimonios de futbolistas que en año mundialista o en los últimos momentos previos a la Copa del Mundo, terminan con una lesión que les impide jugar el torneo soñado por todos los jugadores. Sin embargo, pese a las adversidades, gente como Al Malki se recupera y llega a tiempo a las competencias. Así se recuerda su hazaña de recuperarse y ganarle a Argentina en Qatar 2022.

El arquero que sacrificó un dedo por jugar | Lo Inesperado | Los Protagonistas

¿Por qué Al Malki es ejemplo de vencer a la adversidad?

El gran testimonio ocurrió previo a Qatar 2022. Tras confirmarse que en ese país el calor a mitad de año realmente es un problema, la FIFA determinó que se jugase a final de año. Y sin pensarlo ese fue el factor determinante para que Al Malki viviera su primera experiencia mundialista, pues en las clasificatorias… se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en el mes de febrero.

En ese sentido, dicha noticia se percibió como fatídica, aunque con una ligera esperanza de no perderse el Mundial. Si el torneo se hubiera jugado en junio y julio, era imposible pensar en una vuelta, sin embargo la vida le otorgó una oportunidad que aprovechó con trabajo duro para lograr su recuperación. Y así, fue convocado y formó parte de ese seleccionado nacional saudí.

Incluso, jugó los 90 minutos de aquel primer encuentro donde Arabia Saudita sorprendió al mundo al pegarle a la Argentina y repitió casi todo el encuentro donde cayeron ante Polonia en la segunda jornada. Pese a que el equipo fue eliminado tras confirmarse su derrota ante México, para él formar parte de ese momento fue oxígeno puro tras meses de sufrimiento por estar a nada de perderse la experiencia mundialista.

¿Qué le espera a Al Malki y a Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lamentablemente, este hombre no fue considerado por Donis Georgios para la aventura mundialista en 2026. Por ello el regreso que consumó para Qatar 2022 quedará más impregnado en su corazón y en el pensamiento colectivo que recuerda aquel duelo ante la albiceleste. En febrero de 2022 le indicaron que su sueño mundialista se terminaba… y en noviembre de ese mismo año conquistó tierras qataríes para conseguir el sueño de jugar una Copa del Mundo.