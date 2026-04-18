AL MOMENTO: Así se jugaría la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

El torneo Clausura 2026 está al rojo vivo, la lucha por las primeras ocho posiciones cada vez se pone mejor y en plena jornada 15 hay varios clubes que sueñan con meterse en la fase final del certamen. Los Pumas de la UNAM aseguraron un puesto tras su triunfo en la casa del Atlético San Luis, mientras que, las Chivas querrán las tres unidades cuando reciban al Puebla en el Estadio Guadalajara.

De momento, los llamados 'cuatro grandes' del futbol mexicano están entre las primeras ocho posiciones, pero, solo el club América está en riesgo de salir de los cotizados lugares. Las Águilas son séptimos de la general con 19 unidades, seguidos del Atlas con el mismo número de puntos y solo una unidad más que el Club León.

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Liguilla al momento del Clausura 2026

1. Chivas del Guadalajara vs 8. Atlas de Guadalajara

2. Pumas de la UNAM vs 2. Club América

3. Cruz Azul vs 6. Tigres UANL

4. Tuzos del Pachuca vs 5. Deportivo Toluca