Al Rihla será el balón para el Mundial de Qatar 2022

¡Se presentó de manera oficial el nuevo balón para la Copa del Mundo Qatar 2022!

Los exjugadores Kaká e Iker Casillas estuvieron presentes en el lanzamiento del balón del Mundial de la FIFA 2022, Al Rihla, cerca de Doha el 30 de marzo de 2022.

La FIFA afirma que el decimocuarto balón consecutivo creado por adidas para la Copa Mundial de la FIFA viaja más rápido en vuelo que cualquier otro en la historia del torneo, lo que admitirá juegos de alta velocidad y alta calidad.

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El significado de ‘Al Rihla’, el nuevo balón del Mundial

Al Rihla, ‘el viaje’ en árabe, fue diseñado con la sostenibilidad como prioridad y es el primer balón de la Copa Mundial de la FIFA fabricado exclusivamente con tintas y pegamentos a base de agua. El lanzamiento del miércoles marcó el inicio del viaje de Al Rihla a diez ciudades de todo el mundo, incluidas paradas en Dubái, Tokio, Ciudad de México y Nueva York.