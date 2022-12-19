Comentaristas de Azteca Deportes se enfrentan en Qatar | Cascarita Azteca

Qatar 2022 bajó el telón. Después de un mes de competencia y casi 50 días de cobertura, se acabó la justa mundialista que arrojó a Argentina como nueva campeona del mundo.

Azteca Deportes realizó una cobertura redonda, llevando a los hogares de millones de mexicanos los mejores partidos, momentos, y emociones de la mano de los mejores comentaristas, como Christian Martinoli, El Dr. García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, Carlos Guerrero, Andrea Sola, entre otros y otras, quienes imprimieron su experiencia para relatar las mejores historias que nos dejó Qatar.

Pero una de las cartas más poderosas de Azteca Deportes en este Mundial fue la comedia. La Cotorrisa, Daniel Sosa, El Costeño, y muchos más divirtieron a los aficionados en cada momento mundialista.

Tras una cobertura llena de éxitos, todos estos profesionales del deporte, la comunicación y las risas, se enfrentaron en una cascarita, Azteca vs Azteca, para cerrar con broche de oro este mes de ensueño. No te pierdas los mejores momentos de este partido.