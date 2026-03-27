CONFIRMADO: Joyas de la Liga BBVA MX se unen al Ajax para jugar vs Real Madrid y otros GIGANTES de Europa

En las últimas horas, se dio a conocer que dos jugadores de la Liga BBVA MX con un futuro prometedor fueron invitados por el Ajax para participar en la Future Cup en las que se van a enfrentar contra equipos como el PSG, Sporting Lisboa, Real Madrid y más.

La información la dio a conocer el reportero Yeudiel Pacheco en sus redes sociales. Detalló que los dos futbolistas que fueron invitados son Santiago Cisneros y Alan Hernández, canteranos del León.

"Alan Hernández y Santiago Cisneros fueron invitados por Ajax para participar en la Future Cup.

Los canteranos de León tendrán participación con Future United, equipo que reúne los mejores talentosos de clubes asociados con Ajax".

✈️ 🇳🇱 Alan Hernández y Santiago Cisneros fueron invitados por Ajax para participar en la Future Cup Los canteranos de León tendrán participación con Future United, equipo que reúne los mejores talentosos de clubes asociados con Ajax Jugarán🆚 PSG, Sporting Lisboa, R. Madrid y + pic.twitter.com/j7gDUiv8nC — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) March 25, 2026

Los dos canteranos jugaran en el Future United, equipo que reúne los mejores talentos de los clubes que son socios del Ajax.

¿Qué es la Future Cup o Olympia Future Cup?

La Future Cup o Olympia Future Cup es un torneo internacional de fútbol para jugadores de la categoria sub-17. Es organizado por el Ajax en Ámsterdam e invitan a varias academias destacadas en el futbol Europeo. La edición de 2026, se va a celebrar del 4 al 6 de abril en el complejo deportivo de Toekomst, con la participación de ocho equipos.

Los ocho equipos que van a participar son:



Ajax Real Madrid Paris Saint-Germain Bayer 04 Leverkusen Anderlecht Sporting de Portugal Olympique Lyon Future United (equipo de talentos asociados al Ajax).

💚 TALENTO MUNDIAL | Alan Hernández y Santiago Cisneros, jugadores de las Fuerzas Básicas del Club León, han sido convocados por el Ajax de Ámsterdam para disputar la Future Cup en Países Bajos. 🇳🇱



Alan es lateral, y Santiago delantero. Ambos tienen 16 años pero ninguno juega… pic.twitter.com/nFV0dl3bPz — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) March 26, 2026

Los jugadores pueden demostrar su calidad y llamar la atención de otros clubes para que los puedan fichar a un futuro por el nivel que muestren en los enfrentamientos.