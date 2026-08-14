El jugador de Cruz Azul que haría su debut en la Jornada 4 del Apertura 2026

Regresa la actividad de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026 con la Jornada 4 y Cruz Azul tendrá tres bajas claves para su partido pues el reportero Carlos Cordova confirmó en sus redes sociales que Rotondi, Piovi y Ditta no realizaron el viaje con el equipo a Tijuana.

Con la baja de dos piezas fundamentales en la defensa central, hay un futbolista que puede aprovechar para poder hacer su debut de forma oficial con Cruz Azul tras llegar como refuerzo para el Apertura 2026.

El jugador que puede tener su primer partido con Cruz Azul

Joel Huiqui tendrá que hacer cambios en su once incial con la baja de Piovi y Ditta, por lo que el refuerzo Alán Montes, que llegó para el Apertura 2026, podría recibir sus primeros minutos con el equipo y arrancando de titular.

Junto a Alán saldría con Jesús Orozco para que sean los dos centrales para el partido. Huiqui tendrá la tarea de poder encontrar a los sustitutos correctos pues podría ser que Montes todavía no este en buen ritmo y le de minutos a algun futbolista canterano.

Así llega Cruz Azul para enfrentar al Atlante

La Máquina buscará retomar la senda del triunfo luego de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 y llegar de perder en su último partido de la Liga BBVA MX ante Atlante en casa. Los celestes llegan en el sexto lugar de la tabla general con seis puntos tras dos victorias y una derrota.

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