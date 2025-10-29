Leyenda del Guadalajara saldría de Chivas para jugar con PUMAS en el Clausura 2026

Este martes 28 de octubre del 2025, en las redes sociales ha empezado a circular el rumor de que el conjunto de Pumas podría reforzarse con un delantero de Chivas para el Clausura 2026.

El jugador que podría llegar al conjunto universitario es Alan Pulido, el atacante no renovaría con el conjunto del Rebaño pues termina su contrato en diciembre de 2025 y al no tener tanta participación con el equipo, la directiva buscaría dejarlo ir.

¡LLEGARÍA A NUESTROS PUMAS!😱 Chivas no renovará a Alan Pulido que finaliza contrato en diciembre y Pumas podría ser su siguiente destino, de acuerdo con información de TVC Deportes. ¿Qué opinan? 👀 pic.twitter.com/y8xpXLmM6V — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) October 28, 2025

Pumas ha sufrido de tener delanteros en el Apertura 2025 y para el Clausura 2026 vería con buenos ojos la llegada de Pulido. Un delantero que conoce el futbol mexicano y que ha marcado diferencia en varias ocasiones.

Los números de Alan Pulido

Alan Pulido registra un total de 438 partidos disputados a lo largo e su carrera en los que ha logrado acumular un total de 28,811 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar 145 goles y dar 37 asistencias.

En lo que va del Apertura 2025, Pulido ha tenido minutos en solo cinco juegos en los que no ha logrado marcar la diferencia. En seis no ha sido convocado y en cuatro se quedó en la banca.

Muchas de las ausencias del delantero pueden ser por la competencia interna que hay en el equipo y el momento que vive la Hormiga peleando por el título de goleo.