¿Qué necesita Chivas para calificar DIRECTO a la Liguilla del Apertura 2025?

Chivas sueña con el pase directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Luego de la victoria en el Clásico Tapatío ante Atlas durante la Jornada 15, el ‘Rebaño Sagrado’ se aferra a puestos de clasificación directa y ahora tienen la posibilidad de acceder a la instancia de cuartos de final bajo el mando de Gabriel Milito.

Con dos partidos por delante ante Pachuca en la Fecha 16 y Monterrey en la Jornada 17, el Club Deportivo Guadalajara tiene su futuro en sus manos para poder quedarse con el último pase directo a la Liguilla ya que dependen de sí mismos.

¿Qué necesita Chivas para asegurar el sexto lugar?

Para quedarse con el sexto puesto de la tabla general, Chivas necesita ganar sus dos compromisos restantes, asegurando su lugar con 29 puntos.

Sin embargo, si el cuadro rojiblanco empata o pierde frente a los ‘Tuzos’, el equipo deberá ganarle a ‘Rayados’ en el cierre de la Fase Regular y esperar a que Pachuca no gane su partido en la Fecha 17. Además, también necesitaría que Tijuana pierda o iguale uno de sus últimos dos juegos. Finalmente, si Chivas suma tres o menos unidades se quedarían en la instancia de Play-In para disputar la Fase Final del campeonato.

A lo largo del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Chivas se encuentra por primera vez en puestos de Liguilla directa. El juego del 'Rebaño Sagrado' ante Pachuca se va a disputar el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas. Posteriormente, el duelo de la Fecha 17 ante 'Rayados' será el sábado 8 de noviembre a las 17:07 horas.

