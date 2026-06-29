Paraguay elimina a Alemania en penales tras un duelo lleno de emociones | Resumen Express

¡Partidazo de principio a fin! 🔥🇩🇪🇵🇾 Alemania y Paraguay brindaron un emocionante espectáculo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Julio Enciso adelantó a la Albirroja, Kai Havertz respondió para los germanos y el encuentro estuvo marcado por oportunidades desperdiciadas, decisiones del VAR y mucha intensidad.