Paraguay elimina a Alemania en penales tras un duelo lleno de emociones | Resumen Express
Alemania y Paraguay protagonizaron uno de los partidos más intensos de los dieciseisavos de final. Tras el empate en tiempo regular, la Albirroja se impuso desde los once pasos y selló su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
¡Partidazo de principio a fin! 🔥🇩🇪🇵🇾 Alemania y Paraguay brindaron un emocionante espectáculo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Julio Enciso adelantó a la Albirroja, Kai Havertz respondió para los germanos y el encuentro estuvo marcado por oportunidades desperdiciadas, decisiones del VAR y mucha intensidad.