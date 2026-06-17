Está en el Mundial 2026, vale 70 millones y podría ser fichaje del América para el AP2026

La Copa Mundial de la FIFA trae consigo el regreso de la Selección de Paraguay después de varios años de espera, y es precisamente este combinado sudamericano quien cuenta en su plantilla con un jugador que, posiblemente, refuerce al América para el Apertura 2026.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, en medio de la salida de André Jardine como técnico azulcrema, la realidad es que el América sigue atento a cualquier posibilidad que surja en el mercado de transferencias. Ante ello, el nombre de Alex Arce ha comenzado a sonar con fuerza al interior de Coapa.

Alex Arce, ¿de jugar el Mundial 2026 a ser fichado por el América?

Nacido el 16 de junio de 1995, Alex Arce es un centro delantero paraguayo de 30 años de edad que se desempeña en el Independiente Rivadavia de Argentina y que, recientemente, ha comenzado a llamar la atención del Club América de cara a la temporada 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: La joya de Túnez que estuvo con el Manchester United

Te puede interesar: ¿Por qué este jugador prefirió Egipto sobre Inglaterra?

Arce ha tenido la oportunidad de jugar en países como Paraguay, Ecuador y Argentina, por lo que de concretarse su pase a la Liga BBVA MX sería su primera aventura en México con casi 31 años, una edad lo suficientemente importante como para ser diferencial en el campo.

Es así como el portal Nacionfutbol.com establece que Arce es uno de los intereses más importantes que el Club América tiene para reforzar su aparato ofensivo de cara a la siguiente temporada, por lo que es posible que el club analice su rendimiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es el costo de Alex Arce y cuántos goles tiene a nivel clubes?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Alex Arce ronda los 3.5 millones de euros; es decir, alrededor de 70 millones de pesos mexicano. Vale decir que, a lo largo de su carrera profesional a nivel clubes, Arce registra 95 anotaciones y 14 asistencias en 166 duelos disputados.