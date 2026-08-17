Alex Lora brilla en el diamante al lanzar la primera bola en Oracle Park, casa de los Gigantes de San Francisco

La estrella del rock mexicano, Alex Lora líder e integrante de El Tri, brilló este domingo en el montículo de pitcheo del Oracle Park, previo al duelo de los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco.

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Alex Lora fue invitado por la organización de San Francisco una estación de radio que transmite los juegos en español del equipo de las Grandes Ligas. Acompañado por Chela Lora y con el jersey de los Giants y su nombre en la espalda, Lora lanzó al receptor Drew Cavanaugh quien tomó la pelota y procedió a saludar al rockero y a entregarla la pelota de su pitcheo.

Sonando Triste Canción en uno de los estadios más bellos de todo el beisbol, Lora así brilló en el montículo bajo el especial apoyo de la sangre latina y mexicana presente en el parque de pelota.

Alex Lora y su antecedente lanzando la primera bola en un estadio de beisbol

La última ocasión que Alex Lora había ingresado a un diamante a tirar la primera bola, fue en el arranque de la Serie del Rey del 2025 entre Diablos y Charros de Jalisco, cuando en el marco del centenario de la LMB acudió al Estadio Alfredo Harp Helú tomando parte en la previa de aquel juego.

Lora es un amante del beisbol, deporte que practicó, que disfruta y que sigue dando marcando su vida ahora con esta nueva aparición en Oracle Park.

Alex Lora celebra los 100 años de LMB y el inicio de Serie del Rey, con la canción Pobre Soñador y las metáforas en relación al beisbol