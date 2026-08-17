Diablos Rojos vencen a Guerreros y Olmecas eliminan a Bravos de León: SE CONCRETAN SERIES DE ZONA
Diablos Rojos del México y Guerreros avanzaron a la Serie de Zona, con la victoria de Olmecas de Tabasco sobre Bravos de León; los tabasqueños están en la Serie de Zona Sur.
Los Olmecas de Tabasco derrotaron en el juego 6 del Primer Playoff a los Bravos de León para concretar su pase a la Serie de Zona al echarse a la bolsa su cuarta victoria; los Diablos Rojos del México vencieron en el séptimo y definitivo a los Guerreros de Oaxaca, logrando avanzar como el mejor sembrado en tanto que los bélicos van a la siguiente etapa como el mejor perdedor.
Los Olmecas de Tabasco y los Bravos dieron una gran serie, pero los cabezones por una cerrada pizarra de 4-3 dejaron tendidos a los de León que ven esfumarse su sueño en este 2026. Por Olmecas González se fue de 4-3 con una impulsada y una remolcada; Espinoza que entró en sustitución de Godoy en la receptora se fue de 1-1 con un cuadrangular solitario en el séptimo giro.
Siete lanzadores se unieron por Tabasco para limitar a Bravos. El abridor Rhoades no la pasó bien con su trabajo de cuatro rollos recibiendo tres carreras; Peguero fue el vencedor con su labor de una entrada un tercio recibiendo un hit y Cordero se llevó el salvamento luego de tirar un episodio con un imparable.
Valdez por León se llevó la derrota al permitir en tres episodios una carrera luego de tres hits.
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Diablos vencen a Guerreros y los dos avanzan a Serie de Zona
Los Diablos Rojos del México lograron cerrar su participación en el Primer Playoff con una victoria en el Juego 7 con la que ganaron la serie y de esta manera siguen adelante a la Serie Divisional como el mejor sembrado de la Zona Sur.
OFICIAL: Estos son los días de partido de Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México
Horarios tiempo del centro de México
-Pericos de Puebla (3) vs Diablos Rojos del México (1)
Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
*Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
*Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*En caso de ser necesario
OFICIAL: Estos son los días de partido de Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco
-Guerreros de Oaxaca (4) vs Olmecas de Tabasco (2)
Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Yu'Va | 17:00 horas
Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Yu'Va | 17:00 horas
*Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Yu'Va | 19:00 horas
*Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
*Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas
*En caso de ser necesario
OFICIAL: Estos son los días de partido de Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana
-Charros de Jalisco (4) vs Toros de Tijuana (1)
Juego 1 | martes 18 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
Juego 3 | viernes 21 de agosto | Estadio Panamericano | 19:30 horas
Juego 4 | sábado 22 de agosto | Estadio Panamericano | 18:00 horas
*Juego 5 | domingo 23 de agosto | Estadio Panamericano | 17:00 horas
*Juego 6 | martes 25 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
*Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas
*En caso de ser necesario
OFICIAL: Estos son los días de partido de Sultanes de Monterrey vs Caliente de Durango
-Sultanes de Monterrey (3) vs Caliente de Durango (2)
Juego 1 | martes 18 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
Juego 2 | miércoles 19 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
Juego 3 | viernes 21 de agosto | Walmart Park | 19:30 horas
Juego 4 | sábado 22 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
*Juego 5 | domingo 23 de agosto | Walmart Park | 17:00 horas
*Juego 6 | martes 25 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
*Juego 7 | miércoles 26 de agosto | Estadio Francisco Villa | 19:30 horas
*En caso de ser necesario