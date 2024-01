Los delanteros que han salido de Chivas para el Clausura 2024

El Clausura 2024 está por arrancar con Chivas enfrentando a Santos en la Jornada 1, dentro del Estadio Akron. En Guadalajara comenzará una nueva era tras la salida de Veljko Paunovic y la llegada de Fernando Gago, pero también con grandes cambios que han hecho en la delantera.

La posible llegada de ‘Chicharito’ Hernández, al igual que la de Cade Cowell, confirman que en Chivas le han apostado fuerte a los cambios en la delantera. Es decir, veremos un ataque totalmente renovado en el Rebaño Sagrado para la próxima temporada.

Te puede interesar: Agente de ‘Chicharito’ Hernández rompe el silencio sobre su fichaje a Chivas

El francés Thierry Henry declara que tuvo depresión

Delanteros que han abandonado Chivas para el Clausura 2024

Si bien, la primera baja confirmada en Chivas fue la de un defensa con la salida de Hiram Mier, en la delantera también han hecho cambios. Unos ya son oficiales y otros, están a punto de serlo.

Ángel Zaldívar, quien en el último torneo jugó para el Atlético de San Luis, aún pertenecía a Chivas. No obstante, el Rebaño Sagrado no lo tenía en sus planes, por lo que se fue para los Bravos de Juárez aunque en esta ocasión, de forma definitiva y no a préstamo.

Foto: @fcjuarezoficial

Otro delantero que abandonó las filas rojiblancas fue Santiago Ormeño. El también peruano jugó en el último semestre con Juárez pero reportó con Chivas para el Clausura 2024. No obstante, al no entrar en planes tampoco, terminó por volver al Puebla, de donde se fue como ídolo.

¿Qué ha pasado con Alexis Vega?

Alexis Vega aún tiene seis meses de contrato con Chivas. Sin embargo, la directiva rojiblanca le está buscando acomodo en otro equipo, por lo que su salida podría darse lo más pronto posible y en caso de no concretarse, se mantendría apartado del primer equipo, según distintos reportes.

El caso de Daniel Ríos es un tanto similar, pues se habla de que el actual ‘9' de los rojiblancos formará parte de la negociación con el San José Earthquakes por Cade Cowell. Sin embargo, el fichaje aún no se ha cerrado y por lo tanto, no se ha anunciado el futuro del atacante.

Te puede interesar: Chivas le habría ganado la carrera a Matías Almeyda por Cade Cowell