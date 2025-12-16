Alexis Vega, su lesión, las críticas y los 6 TÍTULOS que ganó en 2025

Alexis Vega tuvo en el 2025 el que podría ser su mejor año como futbolista profesional, al menos, hasta ahora. Lo anterior no solo derivó del bicampeonato que tuvo con Toluca, sino de todos los trofeos y las distinciones individuales que logró en estos últimos 12 meses a nivel nacional e internacional.

Después de un complicado periodo en Chivas, así como de las constantes lesiones que ha tenido que lidiar y de las críticas por el desempeño que tuvo en años anteriores, Alexis Vega puede presumir ser uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad, al menos, en cuanto a números se refiere.

¿Qué títulos obtuvo Alexis Vega en 2025 y cuáles fueron sus números?

Alexis Vega fue parte fundamental de la consagración de los dos títulos de Liga BBVA MX que Toluca tuvo en este año, mismos que lo hicieron igualar a Chivas como el segundo máximo ganador de México con 12 campeonatos. No obstante, el mexicano también tuvo otros galardones a destacar.

Junto a los Diablos Rojos, Alexis también obtuvo el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, torneos oficiales en los que fue importante para su adquisición. En este periodo, además, Vega se convirtió en jefe y capitán de los Diablos Rojos a petición expresa del Turco Mohamed.

Con el Toluca, Alexis Vega disputó un total de 43 compromisos, mismos en donde conquistó 17 anotaciones y 23, siendo así el mexicano mejor valorado del futbol mexicano. Y, por si esto fuera poco, también formó parte de los títulos de la Nations League y la Copa Oro que la Selección Mexicana obtuvo en 2025.

¿Alexis Vega estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Alexis Vega ha sido un constante en las convocatorias del Vasco Aguirre para la Selección Mexicana, por lo que lo lógico sería que el canterano de los Diablos Rojos sí forme parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA. Eso sí, para ello el delantero primero tiene que superar la lesión que lo marginó del campo hasta la final de vuelta ante Tigres.