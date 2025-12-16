Toluca: ¿A cuántos títulos está el Turco Mohamed de ser el máximo ganador de la Liga BBVA MX?

¿El nuevo Rey Midas del futbol mexicano? La Liga BBVA MX es sinónimo de Antonio, el Turco Mohamed , técnico argentino que recientemente cosechó un título más en su carrera, mismo que lo coloca, a partir de ahora, como uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la primera división.

Después de un paso por Argentina, y de no haber logrado su objetivo con Pumas, el Turco Mohamed volvió a la Liga BBVA MX para hacer bicampeón al Toluca, institución que ya tiene 12 títulos en su historia. Ahora bien, ¿a cuántos trofeos se encuentra de ser el máximo ganador del futbol mexicano?

¿Cuántos títulos le faltan al Turco Mohamed para ser el DT más ganador de México?

Antonio, el Turco Mohamed, suma cinco títulos de Liga BBVA MX que se distribuyen de la siguiente forma: 1 con Xolos de Tijuana, 1 con América, 1 con Rayados y sus 2 últimos con Toluca. Con esto, el argentino ya se encuentra en el Top 5 de los entrenadores más ganadores en la historia del futbol mexicano.

Arriba del Turco se encuentran Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti, ambos con siete títulos cada uno, así como Raúl Cárdenas con seis campeonatos. La etapa de Trelles y Cárdenas se distinguen por los títulos que obtuvieron con Cruz Azul, mientras que el Tuca hizo grande a Tigres en la década de los 2010’s.

Más abajo se encuentran Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente con 5 títulos (mismos que tiene Mohamed) gracias a su pasado en Rayados, Puebla y Necaxa, respectivamente hablando. Así, con el campeonato obtenido este domingo el sudamericano superó al Ojitos Meza, quien se quedó con cuatro trofeos en su historia.

¿Cuál es el próximo objetivo del Turco Mohamed con Toluca?

Con 12 campeonatos en su historia, el Toluca del Turco Mohamed tiene en mente superar a Chivas de cara al siguiente campeonato y ser el segundo equipo más ganador de la primera división azteca. El argentino, por su parte, intentará igualar a Jardine como los únicos entrenadores tricampeones en la historia de los torneos cortos.