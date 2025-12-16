El juego de tenis que duró más de 11 horas y tuvo que cambiar de campo: “se lo acabaron”

El tenis es un deporte que ha generado muchos adeptos en las últimas décadas gracias a las leyendas que han formado parte del mismo, entre los que destacan nombres como Novak Djokovic, Rafal Nadal, Roger Federer y, más recientemente, el español Carlos Alcaraz .

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis

Se trata, entonces, de un deporte que ha comenzado a ser cada vez más practicado y que, por ende, guarda consigo una serie de curiosidades realmente llamativas. Entre estas destaca un partido, que se llevó a cabo este mismo milenio, y que tuvo una duración de más de 11 horas.

¿Cuál fue el partido de tenis que tuvo una duración de más de 11 horas?

El promedio de duración de un juego de tenis es de una a dos horas, aunque existen excepciones en donde los partidos duran más de cuatro horas. Sin embargo, ninguno se acerca a lo que ocurrió hace 15 años, en Wimbledon 2010 en donde se llevó a cabo un compromiso cuya duración fue de 11 horas y cinco minutos.

🗓️ 24/06/2010



John Isner y Nicolas Mahut culminaban el partido más largo de la historia correspondiente a la 1R de Wimbledon.



👉 Se jugó durante 3 días.

👉 Duró 11 horas y 5 minutos.

👉 Entre ambos, convirtieron 216 aces.

👉 Fue victoria para Isner por 6-4 3–6 6–7 7–6 70–68. pic.twitter.com/Xw0Doi5Wld — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 24, 2023

Este duelo formó parte de un mano a mano masculino entre el francés Nicolás Mahut y el norteamericano John Isner. El duelo era de primera ronda y adquirió una relevancia histórica no solo por la victoria del estadounidense, sino por el hecho de que se llevó a cabo en prácticamente tres días distintos.

El juego comenzó un 22 de junio del 2010, pero terminó dos días después; es decir, el 24 de junio. El duelo, llevado a cabo en la cancha 18, se alargó de tal forma que la luz natural y el pasto de la cancha terminó por desaparecer, lo cual obligó a los jugadores a asistir a otra cancha de arcilla.

¿John Isner llegó a la final de aquel torneo de tenis?

La respuesta, tristemente para él, fue no. El norteamericano quedó eliminado en la segunda ronda de Wimbledon frente a Thiemo Bakker ; sin embargo, su nombre ha quedado guardado en el libro de récord del mundo de tenis, pues tanto él como su rival se convirtieron en deportistas afamados por los amantes de este deporte.