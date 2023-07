“No hay mejor jugador en México que Alexis Vega”, técnico de Chivas

Debutó Chivas en la Leagues Cup y lo hizo con una derrota de 3-1 ante el Cincinnati en un encuentro que se suspendió por el clima y se retomó 12 horas después.

David Reyes logró tirar Juego sin hit ni carrera con El Águila de Veracruz

Te puede interesar: Veljko Paunovic opinó del arbitraje para mexicanos en la Leagues Cup

El único gol del conjunto rojiblanco se dio justamente en los primeros minutos de la reanudación del día siguiente, cuando Antonio ‘Pollo’ Briseño recortó distancias. A pesar de los esfuerzos, el líder de México, se quedó sin sumar.

El regreso de Alexis Vega con Chivas

La derrota fue un golpe duro para el Rebaño, pero entre lo malo, surgieron buenas noticias. Alexis Vega regresó a las canchas y Erick Gutiérrez tuvo sus primeros minutos oficiales como rojiblanco.

Vega jugó 15 minutos, en los que tuvo un 77% de precisión en sus pases, una oportunidad creada. Al respecto, habló Veljko Paunovic, director técnico del equipo, quien aseveró sobre la calidad de su número diez.

“Cuando Alexis Vega está físicamente en su mejor momento, no hay un mejor jugador en México, no hay un jugador como él, no hay ni semejante y eso es lo que tenemos que conseguir ahora”, constató el serbio. Asimismo, aseguró que Alexis es un jugador que requiere de tratamiento especial debido a sus lesiones en la rodilla.

El debut del ‘Guti’ con Chivas

Por su parte, Erick Gutiérrez también vio sus primeros minutos con el equipo de Guadalajara y ‘Pauno’ hizo un análisis sobre sus minutos dentro del campo. “Estuvo muy bien con el balón y posicionamiento”, comentó.

Pero también fue consciente de la falta de conexión que tiene con el resto de los jugadores, misma que irá agarrando con el tiempo y con la suma de minutos junto al resto del equipo.

Te puede interesar: Tuca Ferretti asegura que “muchos enemigos” estarán contentos si se va de Cruz Azul

Aprovechó el espacio para hablar sobre el inminente debut de Óscar Whalley con Chivas, ya que el portero no ha tenido minutos ni en Liga ni en Leagues Cup. “Tuvimos una pretemporada muy corta y no tuve tiempo para verlo”, aseguró, ya que los únicos minutos del guardameta fueron en el amistoso contra el Athletic.