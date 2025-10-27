ÚLTIMA HORA: Alexis Vega sale lesionado en el Toluca vs Pachuca, ¿se perderá la Liguilla?

Al minuto 76 del segundo tiempo, Alexis Vega tuvo que salir del terreno de juego del partido de Toluca vs Pachuca al sufrir una lesión que no le permitió continuar.

El capitán de los diablos se encontraba atacando a gran velocidad cuando se resintió de su pierna izquierda por lo que parecería ser una lesión muscular. El delantero se tocó de inmediato la parte de atrás de su pierna, salió de cambio, en el lugar de Alexis Vega terminó entrando Robert Morales. y con ayuda del carrito de emergencia abandonó el terreno de juego

¿Alexis Vega se pierda la Liguilla?

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de Alexis Vega, se espera que los diablos le realicen los estudios correspondientes y den a conocer de que se trata para saber el tiempo que no estará Vega disponible.

En caso de tratarse de algún desgarre, su tiempo de recuperación puede variar pero podría perderse por lo menos tres semanas. Mohamed no contaría con el atacante para el cierre del Apertura 2025, dos jornadas claves en las que se van a jugar el liderato del torneo.

Vega podría regresar con el equipo hasta la Liguilla del Apertura 2025, pero todo dependerá de los resultados que tenga el cuerpo medico.