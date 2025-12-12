¿Alexis Vega estará disponible para la final de vuelta con Toluca?

Antonio Mohamed y los Diablos Rojos del Toluca deberán mostrar su mejor faceta en el Estadio Nemesio Diez para convertirse en los nuevos bicampeones del futbol mexicano.

Te puede interesar: Los fantasmas de Tigres los 14/12, fecha de la vuelta ante Toluca

Una de las incógnitas será saber si Alexis Vega podrá sumar minutos en el duelo en La Bombonera. El "9" de los escarlatas podría sumar algunos minutos, esto debido a que sus preparadores físicos se encuentran muy confiados con su recuperación de cara al partido decisivo en casa.

“Todos sabemos que la baja de Alexis es una de los mejores de la liga. Como grupo tratamos de suplirlo, lo hemos hecho bien, pero es una desventaja no tenerlo. Estamos preparados con o sin él y ojalá no lo extrañemos. Luego, ser capitán es un orgullo. El título le pertenece a Alexis, pero mientras no esté, lo representaré de la mejor forma. No imaginé que fuera un año tan bueno en lo personal como en lo grupal. Ha sido el año más exitoso en mi vida, me he desarrollado mucho como persona", dijo Marcel Ruiz sobre su compañero.

Definida la gran Final de la Liga BBVA MX: ¿Quién es el favorito para llevarse el Apertura 2025? |Descarga la app Bankaool

La gran actualidad de Toluca

Por otro lado, Federico Pereira se refirió a los últimos meses que ha tenido con los escarlatas y el gran presente en la Liga BBVA MX .

“Pienso en el presente, no tanto en lo que viene el año próximo y, si Dios quiere, el Mundial y tener una oportunidad antes para un lugar. Es complicado porque Uruguay tiene buenos jugadores en defensa, pero pensando en lo que viene y darle una alegría a la gente para cerrar el año", sentenció el jugador uruguayo.

Mohamed va por la remontada

Finalmente, Antonio Mohamed se animó a hablar acerca de la posibilidad de seguir haciendo historia este domingo en el Estadio Nemesio Diez ante la afición choricera.

“Queremos hacer historia en este club; muy felices de estar en la final. Ahora viene lo más importante porque hay que jugarla para ganarla. Esperemos que se cumpla. Somos muy fuertes cuando hacemos las cosas que queremos hacer. Eso nos invita a no rendirnos nunca”, dijo el entrenador de los Diablos Rojos.

Te puede interesar: ¡Aficionados se ilusionan! La razón por la que Toluca tiene ventaja para la final de vuelta del Apertura 2025