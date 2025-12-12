Los fantasmas de Tigres los 14/12, fecha de la vuelta ante Toluca

La Gran Final entre Toluca y Tigres se resolverá en la cancha del Estadio Nemesio Díez este domingo 14 de diciembre, una fecha que le trae algunos “fantasmas” al conjunto regiomontano.

Un día del año en el que los de la “U” de Nuevo León ya perdieron un título de la LIGA BBVA MX , caso contrario a los Diablos Rojos, los cuales ya saben lo que es levantar un trofeo en una fecha similar.

Fantasmas que vuelven a aparecer en Tigres

Para el conjunto de la UANL, esto se remonta al Apertura 2014, en el que llegaron a la instancia definitiva contra el América, con el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca en un domingo 14 de diciembre.

El encuentro se volvió de “terror” para los “Felinos” al ser goleados por marcador de 3-0 a manos de las Águilas, en donde además terminaron con tres futbolistas expulsados, incluyendo al portero Nahuel Guzmán.

Para los “Choriceros”, esta es una fecha que trae buenos recuerdos, ya que en ese día se jugó la final del Apertura 2008 contra el Cruz Azul, en la cancha de la “Bombonera”. El Toluca llegó con una ventaja de dos goles, la Máquina terminó ganando 2-0 para igualar el marcador global, forzar los tiempos extra y a la postre la tanda de penaltis, la cual se decidió en una dramática muerte súbita en la que se coronaron con un penal que detuvo el portero Hernán Cristante.

¿Se repetirá la historia?

Ahora los Diablos Rojos y los de la “U” de Nuevo León nuevamente disputarán un partido definitivo cuando este domingo en punto de las 7 de la tardese vean las caras en el Nemesio Díez, para conocer al campeón del Apertura 2025.

Cabe recordar que para este encuentro, ya no importa la posición en la tabla como criterio de desempate, por lo que en caso de igualar en el global se tendrá que jugar tiempos extra y posteriormente realizar una tanda de penaltis. Para uno de los clubes se podría repetir la historia que ya tuvieron en un 14 de diciembre...

