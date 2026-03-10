La alineación CONFIRMADA del América para enfrentar a Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup
André Jardine no se guardó nada para el compromiso ante el club de la Major League Soccer y buscará sacar ventaja en suelo estadounidense para cerrar la llave en el Ciudad de los Deportes.
El Club América jugará el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union y para ello, el cuadro azulcrema no se guardó nada de su repertorio. André Jardine y su cuerpo técnico decidieron mandar a lo mejor que tiene disponible para el compromiso ante el equipo de la Major League Soccer y sacar un buen resultado para definir la serie en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Patricio Salas repetirá en el 11 titular tras las molestias físicas de Henry Martin y será acompañado por Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Alejandro Zendejas. El extremo derecho volverá a ser titular con las Águilas tras superar las molestias físicas y espera retomar su mejor nivel para ayudar al equipo tanto a nivel internacional como en el Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, Luis Ángel Malagón estará en el arco a pesar de los rumores que ponían a Rodolfo Cota como titular.
Alineación del América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Aaarón Mejía
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Alex Zendejas
- Delanteros: Patricio Salas
Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo y gratis el partido entre el Philadelphia Union y el Club América este martes 10 de marzo en punto de las 5:05 pm.