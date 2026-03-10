La alineación CONFIRMADA del América para enfrentar a Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup

El Club América jugará el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union y para ello, el cuadro azulcrema no se guardó nada de su repertorio. André Jardine y su cuerpo técnico decidieron mandar a lo mejor que tiene disponible para el compromiso ante el equipo de la Major League Soccer y sacar un buen resultado para definir la serie en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Patricio Salas repetirá en el 11 titular tras las molestias físicas de Henry Martin y será acompañado por Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Alejandro Zendejas. El extremo derecho volverá a ser titular con las Águilas tras superar las molestias físicas y espera retomar su mejor nivel para ayudar al equipo tanto a nivel internacional como en el Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, Luis Ángel Malagón estará en el arco a pesar de los rumores que ponían a Rodolfo Cota como titular.

Alineación del América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Aaarón Mejía

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Alex Zendejas

Delanteros: Patricio Salas

Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo y gratis el partido entre el Philadelphia Union y el Club América este martes 10 de marzo en punto de las 5:05 pm.