ÚLTIMA HORA: Javier Aguirre le daría una nueva oportunidad a lateral ‘europeo’ en Selección Mexicana

Julián Araujo tendría una nueva oportunidad en la Selección Mexicana de Futbol a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral mexicano resurgió en la disciplina del Celtic Football Club tras horas muy amargas en el Bournemouth de la Premier League y ello habría sido visto por Javier Aguirre y su cuerpo técnico de cara a los siguientes compromisos del combinado nacional ante Portugal y Bélgica.

De acuerdo a medios escoceses, Araujo habría sido llamado por el 'Vasco' para adelantarle una posible convocatoria en la siguiente lista de selección nacional y ver si se puede ganar un lugar en el nombramiento final para la justa mundialista. Cabe recordad que, Julián ha ido de menos a más en el Celtic y ello se refleja en los 788 minutos que ha disputado con la camiseta albiverde, más una anotación en liga siendo defensor.

Competencia interna

A pesar del agradable momento que vive en el balompié europeo, no es seguro que Araujo sea la opción número uno del 'Vasco'. Aguirre podría estar tranquilo en cuestión de los laterales que llevaría a la Copa Mundial de la FIFA 2026; Araujo, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jorge Sánchez y hasta el mismo Richard Ledezma de las Chivas del Guadalajara son opción para el estratega nacional.

Será cuestión de días para que sepamos las intenciones del director técnico mexicano y resolver la duda si el actual jugador del Celtic regresará a la convocatoria del combinado nacional o si el formado en la cantera de Los Angeles Galaxy tendrá que esperar hasta 2030 para asistir a una Copa Mundial de la FIFA.